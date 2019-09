"Eigentlich vertragen Bananen ziemlich hohe Temperaturen", zitiert das Fachmagazin Newscientist Dan Bebber von der Universität Exeter. Am besten gedeihen sie demnach bei 26,7 Grad Celsius mit regionalen Besonderheiten. Aber wenn es weiter wärmer wird, da, wo sie wachsen, wird der Ertrag auf den Plantagen bis 2050 drastisch abnehmen: Derzeit werden pro Hektar noch zwischen zehn und 40 Tonnen Bananen geerntet. Im Jahr 2050 werden es gerade noch zwischen 0,19 und 0,59 Tonnen sein, prognostizieren Bebber und sein Kollege Varun Verma vom Nationalen Zentrum für Biologieforschung im indischen Bangalore. Am stärksten werden Indien und Kolumbien betroffen sein. Indien zählt laut UN zu den Big 5 der weltweiten Bananenproduzenten neben China, Philipinen, Brasilien und Ecuador. Kolumbien dagegen gilt als einer der Top-Exporteure wie Philippinen, Costa Rica und Guatemala.

21 Kilo Äpfel essen wir pro Kopf in Deutschland im Jahr und 12 Kilo Bananen. Quelle: Statista.de Bildrechte: imago/Dean Pictures

Es ist das zweite Mal in kurzer Zeit, dass Bananen für Schlagzeilen sorgen und Forscher um die Zukunft der Früchte bangen. Warum eigentlich? Aus europäischer Sicht sind Bananen ja eher der leckere Snack zwischendurch. Weltweit gesehen spielen Bananen tatsächlich eine tragende Rolle in der Ernährung - 114 Million Tonnen wurden zum Beispiel 2017 weltweit produziert. Für 400 Millionen Menschen sind Bananen Grundnahrungsmittel; zum anderen leben unzählige Farmer vom Bananenanbau und -export. Zum Vergleich: In Deutschland essen wir laut Statistik pro Kopf 12,4 kg Bananen, in Brasilien und Philippinen dagegen 60 kg im Jahr.