Die Hauptveranstaltung der "Batnight" steigt am 24. August von 17 bis 22 Uhr in Brandenburg im Internationalen Fledermausmuseum Julianenhof im Naturpark Märkische Schweiz. Mit zwölf Fledermausarten ist es eines der artenreichsten Quartiere in Brandenburg. Die internationale "Batnight" findet traditionell Ende August statt - weltweit in über 35 Ländern. In Deutschland wird sie vom NABU organisiert.