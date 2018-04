Bienen sind allerdings nicht die einzigen "Fleißbienen", wenn es um die Blütenbestäubung geht: Auch Fliegen, Ameisen, Käfer, Motten und Schmetterlinge erledigen das. Wobei Ameisen als Bestäuber in der Natur Ausnahmen sind, nämlich da, wo Bienen und andere geflügelte Bestäuber schlechte Karten haben: zum Beispiel in großen Höhenlagen mit viel Wind. Aber selbst dann sind Ameisen schlechte Pollenüberträger, erklärt Bernhard Seifert vom Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz im Gespräch mit MDR Wissen: Die Insekten krabbeln zwar gern in Blüten und schlürfen Nektar. Aber natürlich vorhandene Fungizide und Bakterizide auf dem Rücken der Ameisen töten die Pollen ab. Deshalb sind Ameisen als Bestäuber und Bienenersatz aus Sicht des Spezialisten aus Görlitz nicht denkbar.

Biologin Klein hält Ameisen dagegen als Bestäuber nicht für ganz so abwegig: Bei Versuchen in Japan wurde Ameisen Gel auf den Rücken gestrichen, an dem Pollen kleben bleibt und weitergetragen werden kann. In weiteren Versuchen mit Fliegen zeigte sich, dass das Gel die Insekten farbig schillern lässt, was sie vor natürlichen Fressfeinden schützt, die sie nicht mehr als Futterobjekt erkennen. Forscherin Klein denkt angesichts der japanischen Versuche sogar noch weiter - an genetisch veränderte Ameisen mit klebrigem Rücken, die direkt auf die Bestäubearbeit spezialisiert sind.