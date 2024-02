Dorey JB, Davies OK, Magnacca KN, Schwarz MP, Gilpin A-M, Ramage T, Tuiwawa M, Groom SVC, Stevens MI and Parslow BA (2024) Canopy specialist Hylaeus bees highlight sampling biases and resolve Michener’s mystery. Front. Ecol. Evol. 12:1339446. doi: 10.3389/fevo.2024.1339446