Jeden Winter behandeln Imker ihre Bienenvölker im Kampf gegen die Varroa-Milbe mit aggressiver Ameisensäure oder ätherischen Ölen. Das ist zwar effektiv, aber umstritten - wegen der Umweltbelastung und der Rückstände im Honig. Als Hoffnungsträger ist jetzt Lithiumchlorid im Gespräch - ein Alkalisalz, das als Wirkstoff zur Behandlung von Depressionen bekannt ist. In sehr geringer Konzentration tötet es die Varroa-Milbe, die unter anderem den für Bienen gefährlichen Krüppelflügel-Virus überträgt. Ein wissenschaftlicher Zufallsfund der Universität Hohnenheim: Eigentlich wollten Forscher dem Parasiten mit Gentechnik den Garaus machen, indem sie lebenswichtige Gene ausschalteten, damit die Milbe stirbt.

Was sind Varroa-Milben und was verursachen sie? Die Varroa-Milbe gilt als Hauptverursacher für das Bienensterben im Winter. Die Milbe ernährt sich vom Blut der Bienen und ihr Nachwuchs wächst auf der Bienenbrut heran. Die nächste Generation schlüpft dann bereit geschwächt und hat dank Viren wie dem "Krüppelflügelvirus" verkrüppelte Flügel.

Bei den Versuchsreihen in Hohenheim zeigte sich, dass Lithiumchlorid, das als Hilfschemikalie verwendet worden war, den Milben nicht bekam. Die Forscher gingen diesem Zufallsfund in hunderten Versuchen nach: Erst in Kleinversuchen im Labor mit 50 Bienen und 20 Varroa-Milben, um die richtige Konzentration herauszufinden, später auch mit ganzen Bienenvölkern von 20.000 Bienen, wie Dr. Peter Rosenkranz erzählt:

Wir verfüttern den Bienen Zuckerwasser, in dem wir Lithiumchlorid auflösen und Lithiumchlorid erscheint dann im Bienenblut. Und die Varroa-Milbe, die ja an den Bienen Blut saugt, kommt in Kontakt mit diesem Lithiumchlorid und ist offensichtlich um ein Vielfaches empfindlicher als die Biene selbst. Das heißt, die Varroa-Milbe wird getötet und den Bienen macht es mehr oder weniger nichts aus.

Das kann nur in aufwändigen Tests herausgfunden werden, genauso, ob und welche Spuren das Lithiumchlorid in den Bienen - und möglicherweise auch - im Honig hinterlässt.

Woher kommt die Varroamilbe? Die Varromilben stammen aus Asien. Nachdem vor 200 Jahren Bienenvölker aus Europa nach Asien ausgeführt wurden, kamen sie Mitte des 20. Jahrhunderts zurück - mit den Varroamilben und ihren gefährlichen Viren. Inzwischen ist die Virenträgerin weltweit verbreitet - lediglich Australien gilt als varroafrei.

Bienenstock: Nur milbenfrei im Winter?

Zoologie-Professor Robert Paxton von der Universität Halle-Wittenberg weist im Gespräch mit MDR Wissen auf zwei Aspekte hin, die bei bei aller Hoffnung auf ein wirksames Medikament zu bedenken sind: Im Winter könnten die Bienenvölker mit Lithiumchlorid-Zuckerwasser gefüttert werden. Dann könnten Imker die Parasitenplage eindämmen - aber eben nur zeitweise. Im Sommer ploppt das Problem erneut auf, wenn die Bienen fressen, was sie wollen. Zudem sind die Milben in den Puppen nicht behandelbar.



Außerdem gibt es noch das Problem der "Abweichler" - bei 90 Prozent eines Schwarms gingen die Milben ein - aber was ist mit den übrigen zehn Prozent: Warum vertragen hier die Milben die Substanz oder entwickeln Resistenzen, oder lag es gar an den Bienen? Fragen, die noch unbeantwortet sind.

Wie geht es nun weiter?