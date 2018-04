Der Heuschnupfen löst die Grippe ab: Weil der Winter lange anhielt und jetzt die Temperaturen stark steigen, rechnen Experten mit einer explosionsartigen Blüte bei vielen Pflanzen. Besonders die Birkenpollen könnten in den kommenden Tagen überall in Deutschland fliegen, sagt Thomas Dümmel, Meteorologe an der Freien Universität Berlin. "Und zwar bei allen Birken gleichzeitig, egal ob an sonnigen oder schattigen Standorten", sagt der Wissenschaftler.