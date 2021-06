Ein Phänomen, das die kommenden Tage nicht nur die Forscher an ihren Geräten beobachteten, sondern die Leipziger selbst auch: Obwohl keine Wolke zu sehen war, erschien der Himmel milchig und dunstig. Die Rauchpartikel trübten die Atmosphäre wie kaum zuvor und schwächten das Sonnenlicht um ein ganzes Drittel ab. Woher aber dieser Rauch kam, war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Das haben die Wolkenforscher aus Leipzig jetzt herausgefunden.

Der Sonnenuntergang am 12.09.20 über Leipzig war milchig-gelb - ein Zeichen für Staub in der Atmosphäre. Bildrechte: Tilo Arnhold, TROPOS

Rückverfolgungen haben dann gezeigt, dass diese Partikel tatsächlich von den Waldbränden in Kalifornien kommen, die zu der Zeit sehr stark waren, dort aufgrund der meteorologischen Bedingungen auch in sehr große Höhe gelangt sind und dann mit dem Jetstream in drei bis vier Tagen nach Leipzig geweht wurden. Dr. Holger Baars

Rauch kann die Ozonschicht angreifen

Das heißt der kann nicht wie sonst die Dreckpartikel in der Atmosphäre mit dem Regen wieder ausgewaschen werden, sondern er verbleibt dort. Und dort kann dann auch letztendlich dieser Rauch die Ozonschicht beeinflussen, indem zum Beispiel das Ozon schneller abgebaut wird und somit das Ozonloch wieder größer wird. Dr. Holger Baars

Das passierte erst vergangenes Jahr durch die starken Waldbrände in Australien. Überhaupt stellen die Wolkenforscher fest: Waldbrände nehmen zu und werden intensiver. Rauch finden sie immer und überall. Egal an welchen entlegenen Stellen sie messen, ob auf dem Forschungsschiff Polarstern in der Arktis oder an der Südspitze von Chile.

Lidarmessung am Freitag, den 11.09.20, am TROPOS in Leipzig: Die Rauchwolke (gelb-rot) zieht ab etwa 4 Uhr MESZ über Leipzig und sinkt im Laufe des Tages leicht ab. Stärkste Intensität war ca. 10 Uhr MESZ. Bildrechte: Holger Baars, TROPOS

Zwei Messungen parallel: aus Leipzig und aus dem Weltall

Die Messungen im Fall der kalifornischen Waldbrände erfolgten dabei parallel aus dem Weltall und von Bodenstationen wie in Leipzig. Hier nutzt das TROPOS sogenanntes Lidar, das steht für Light Detection And Ranging und ist ein Lichtradar. Ein Signal wird abgestrahlt und die Reflexion gibt Auskunft über Ort und Entfernung der Partikel. Der Dopplereffekt wird dann genutzt, um die Windgeschwindigkeit in den verschiedenen Höhen der Atmosphäre zu messen. Der ESA-Satellit Aeolus hat als bisher einziger Satellit ebenfalls ein solches Radar an Bord, so dass die Messung auch aus dem All erfolgen kann. Mit diesen gekoppelten Untersuchungen können die Forscher dem Rauch exakt folgen, und noch mehr, so Dr. Sebastian Bley vom TROPOS, der die vergangenen drei Jahre am Forschungszentrum ESRIN der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) im Aeolus-Projekt mitwirkte.