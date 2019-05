Forscher an der TU Chemnitz sehen Elektroautos auch as diesen Gründen nur als Zwischenlösung. Seit 2010 leitet Prof. Dr. Thomas v. Unwerth dort die Professur Alternative Fahrzeugantriebe an der Fakultät für Maschinenbau. Er ist überzeugt, dass sich die Wasserstoff-Brennstoffzelle am PKW-Markt durchsetzen wird. Vor allem in ihrer Alltagstauglichkeit sieht er den klaren Vorteil.