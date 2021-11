Zukunftsmodell CO2-Währung?

In Zukunft könnten unsere Einkäufe im Supermarkt so aussehen: Neben dem Preis in Euro weisen alle Produkte auch einen Preis für die CO2-Emissionen aus. Das Kilo Schnitzel, das Flächen und Energie für Tier-Aufzucht, Schlachtung und Verarbeitung benötigt, wird dabei deutlich teurer als der saisonale Bio-Apfel, der weniger Emissionen erzeugt. Bezahlen können wir unseren Einkaufskorb übrigens in Euro und der Co2-Währung ECO, die wir als Grundeinkommen monatlich vom Staat bekommen – die Menge der ECOs ist begrenzt, alle bekommen gleich viele ECOs und wenn wir weniger verbrauchen, können wir die ECOs in Euro tauschen. Dieses Modell soll ein emissionsarmes, nachhaltiges und gerechtes Wirtschaftssystem fördern.

Klingt nach einer Utopie? Nicht, wenn es nach dem deutschen Verein Save Climate Earth geht. Jens und Angela Hanson verfolgen seit Jahren die Idee einer umfassenden CO2-Bepreisung: "Das könnten wir mit dem ECO gewährleisten, weil der wirklich alles abbildet, was entlang der kompletten Wertschöpfungskette an CO2 produziert wird. Das wird als separates Emissionspreisschild auf allen Waren und Dienstleistungen abgebildet", erzählt Angela Hanson. Der Vorteil dieses Systems sei, dass es den Verbraucherinnen und Verbrauchern komplette Transparenz über die CO2-Emissionen ermöglichen würde: "Damit können wir als Verbraucher:innen direkt auf einen Blick erkennen: Welches ist denn jetzt das klimaschädlichere Produkt? Ich bin ja momentan überhaupt nicht in der Lage, so etwas beurteilen zu können", meint Hanson.

Wenn unser Emissionsbudget begrenzt ist, setzen sich emissionsarme Produkte durch, so der Grundgedanke des Vereins. Auch wenn die Umsetzung des ECOs von kompletter Transparenz der Emissionen und von einem starken politischen Willen abhängig ist: Die Bausteine existieren bereits. Kenntnisse über die Emissionen einzelner Produkte werden erforscht, Grundeinkommen in manchen Ländern getestet, CO2-Preise in der EU und Deutschland in einigen Lebensbereichen erhoben: Seit Anfang des Jahres kostet die Tonne CO2 für Brennstoffe in Deutschland 25 Euro. Das verteuert Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel um einige Cent pro Liter oder Kilowattstunde. Bis Ende 2025 soll der Preis auf 55 Euro pro Tonne steigen. Thorsten Lenck von der Denkfabrik Agora Energiewende beschreibt die aktuellen Effekte des CO2-Preises: "Es wird erwartet, dass wir darüber in diesem Jahr 2021 etwas mehr als sieben Milliarden Euro Einnahmen generieren. Der CO2-Preis ist noch zu gering, um hier für die klimaschonenden Technologien wirklich wirtschaftliche Vorteile zu generieren ."

CO2-Preis: Zu niedrig und trotzdem sozial ungerecht