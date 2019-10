Microsoft-Mitbegründer Bill Gates kommt am Flughafen Patna in Bihal, Indien an.

Microsoft-Mitbegründer Bill Gates kommt am Flughafen Patna in Bihal, Indien an.

Microsoft-Mitbegründer Bill Gates kommt am Flughafen Patna in Bihal, Indien an. Bildrechte: imago/Xinhua

Lasst uns über den Klimawandel sprechen, sagt Bill Gates in seinem eigens erstellten Video. Dass der CO2-Ausstoß verringert werden muss, ist auch dem zweitreichsten Mann der Welt klar. Vor der eigenen Haustüre hat er bisher aber nicht gekehrt. Schließlich war der Superreiche 2017 auf 350 Flügen unterwegs - was einem CO2-Ausstoß von etwa 1.600 Tonnen entspricht. 1.600 Tonnen sind eine ganze Menge, im Vergleich zu dem, was der Durchschnittsmensch an CO2 durch Fliegen verbraucht, erklärt Stefan Gössling. Er ist Tourismusforscher an der Uni Lund in Schweden.