"Sowohl Pollen als auch der Nektar werden von einer Biene zur anderen gegeben und jede bringt dann diese Enzyme hinzu, die den Honig zum Honig machen. Und die letzte Biene bringt den Honig dann in die Wabe hinein und der fängt dann schon an zu trocknen", erzählt Huber Schabel.



Die letzte Biene schlägt mit dem Flügeln und fächelt so das Wasser aus dem Honig. 80 Prozent Wasser müssen auf 18 Prozent reduziert werden, damit der Honig in der Wabe nicht schlecht wird. Erst dann wird die Wabe mit Wachs versiegelt.



Wächterbienen beobachten die Umgebung und die Einflugschneise. Denn es kann passieren, dass Wespen oder andere Bienen versuchen, den mühsam gesammelten und zähflüssig getrockneten Honig zu klauen, sagt Gabriele Huber Schabel. "Und da kann es schon mal sein, dass die mal eine Wespe völlig einknäulen, also dass dann vier bis fünf Wächterinnen kommen, die völlig einknäulen und töten."



Während das Volk sich um die Nahrung und den Wintervorrat kümmert, legt die Bienen-Königin ein Ei nach dem anderen, bis zu 2.000 am Tag. Die kommen dann in spezielle Brutwaben und werden mit den gesammelten Pollen gefüttert. Nach 21 Tagen schlüpft dann die nächste Bienen-Generation. Bis zu fünf Jahre lang befruchtet die Königin dann die Eier aus nur einem einzigen Begattungsflug: "Da sammelt sie das ganze Sperma in ihrem Spermatäschchen, fliegt zu ihrem Stock zurück und fliegt nie wieder aus. In diesem Spermatäschchen bleiben diese Samen aktiv", so die Imkervereinsvorsitzende.