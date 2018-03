Pünktlich zu Ostern meldet der Deutsche Jagdverband (DJV), dass es um den Feldhasenbestand in Deutschland eigentlich ganz gut steht: er ist weitgehend stabil.



Zwei Mal jährlich, im Frühjahr und im Herbst, zählen die Jäger mittels Scheinwerfer-Methode, wie viele Feldhasen sich in den knapp 550 Refernenzgebieten tummeln. Daraus lässt sich die sogenannte Nettozuwachsrate ermitteln. 2017 lag diese bundesweit bei plus sechs Prozent. Das heißt es wurden im vergangenen jahr mehr Hasen geboren als gestorben sind. Das ist erfreulich, denn im Vorjahr verzeichnete der DJV eine Negativwert von minus 2 Prozent.