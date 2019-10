Nach Ansicht der Forscher ist dieser Balzgesang ein weiteres Beispiel für sexuelle Selektion. Die äußert sich mitunter in bizarren und übertriebenen Merkmalen – bestes Beispiel ist der Pfau. Der sieht zwar schön aus, kann durch sein Federkleid aber nicht mehr fliegen. Über das Leben des Einlappenkotinga ist noch nicht so viel bekannt. Ob die Vögel Vor- oder Nachteile durch den ohrenbetäubenden Balzruf haben – niemand weiß es so richtig. Das wollen die Forscher in den nächsten Jahren nachholen.