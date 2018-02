Die Untersuchungen fanden im Frühjahr statt, der Zeit, zu der sich die Eisbären ihre Fettschicht anfressen für die Fastenzeit im Sommer, wenn das Nahrungsangebot durch das aufbrechende Eis geringer wird. Die Ergebnisse der Messungen zeigten: Die Eisbären verbrauchen deutlich mehr Energie als die Wissenschaftler bisher annahmen - ausgehend von der “faulen“ Jagdmethode der Tiere, die die meiste Zeit einfach an Luftlöchern warten, bis Robben sich blicken lassen, die sie dann fangen. “Es hat sich aber gezeigt, dass Eisbären trotz ihrer effizienten Jagdtaktik im Vergleich nicht weniger Energie verbrauchen“, so der Biologe Anthony Pagano von der University of California in Santa Cruz, der die Studie geleitet hat.