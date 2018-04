Viel Lärm, viel Leid

Man unterscheidet zwei Arten von Lärm: Direkten und indirekten, oder chronischen Lärm. Direkter Lärm ist das Geräusch des Presslufthammers auf einer Baustelle (ca. 100 dB) oder ein startendes Flugzeug in unmittelbarer Nähe (ca. 120 dB) – ungesund für die feinen Haarzellen in unserem Gehör und tinnitusfördernd. Indirekter oder chronischer Lärm ist der Lärm, der in der Regel wesentlich leiser ist, aber den gesamten Organismus krank machen kann. Wenn wir Geräusche als Lärm wahrnehmen, uns also gestört fühlen, dann bildet unser Körper Stresshormone aus, der Cortisonspiegel steigt.

Der Kardiologe Thomas Münzel erforscht die körperlichen Reaktionen auf Lärm seit einem guten Jahrzehnt. Sein Arbeitsplatz, das Uniklinikum Mainz, liegt in der Einflugschneise des Flughafens Frankfurt am Main: „Wenn wir Lärm in einer Größenordnung von 50 bis 60 Dezibel haben, dann wird unsere Kommunikation gestört, dann wird der Schlaf gestört. Dadurch entstehen Stressreaktionen und wenn wir chronischen Stress haben, dann geschehen Dinge in unserem Körper, dass wir selber Risikofaktoren ausbilden, das heißt der Blutzucker wird hochgehen, der Blutdruck geht hoch, die Herzfrequenz geht hoch und wenn wir das über Jahre haben, dann entstehen richtige Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie zum Beispiel die koronare Herzerkrankung, die Herzschwäche, der Schlaganfall."

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland und Lärm kann diese Krankheiten begünstigen. In seinen Studien hat Thomas Münzel gesunde und bereits vorerkrankte Probandinnen und Probanden über Kopfhörer mehrere Nächte lang Fluglärmgeräuschen ausgesetzt.

Professor Thomas Münzel forscht am Uniklinikum Mainz zum Thema Lärmwirkungen. Bildrechte: Peter Pulkowski Ergebnis: Der Körper gewöhnt sich nicht an den Lärm, sondern zeigt verstärkt Reaktionen wie eine erhöhte Herzfrequenz oder erhöhten Blutzucker – bei gesunden wie auch vorerkrankten Patienten. Es spielt auch laut Münzel keine Rolle, ob man sich mit den Geräuschen abgefunden hat, der Körper reagiert dennoch auf den Lärm. Über Jahre kann das zu Gefäßverkalkungen und den genannten Erscheinungen wie Herzschwäche oder Herzinfarkten führen. Nach aktuellem Stand des Wissens gelten Dauerschallpegel von mehr als 55 Dezibel in der Nacht und 65 Dezibel am Tag als gesundheitsgefährdend. Die Weltgesundheitsorganisation WHO setzt viel niedrigere Werte an, denen Menschen tagsüber und nachts ausgesetzt sein sollen. Die WHO empfiehlt, dass es nachts nicht lauter als 40 dB und tagsüber nicht lauter als 55 dB sein soll. Sie sieht Lärm außerdem als zweitgrößtes Umweltproblem in Europa an, neben Schadstoffen in der Luft.

Wie laut ist was? Das Rauschen der Blätter in einem Wald fernab von Verkehr liegt bei 10 dB. Wer dann noch atmet (25 dB) und flüstert (35 dB), der macht die Umgebung schon lauter. Ein normales Gespräch kommt auf ca 50-60 dB. Ein Staubsauger hat 70 dB, ebenso ein PKW in unmittelbarer Nähe. Starker Verkehr kommt auf 80-90 dB, ein in wenigen Metern Abstand vorbeifahrender Lkw erzeugt ebenso einen Pegel von 80-90 dB. Ein sattes Konzert kommt auf 100 dB, ebenso eine Disco. Der Knall eines Artilleriegeschützes erzeugt einen Schalldruckpegel von 160 dB.

Studien weisen seit Jahren auf die negativen Folgen von Verkehrslärm hin. Bildrechte: MDR/Max Heeke Nicht nur das Herz und seine Gefäße werden durch Lärm angegriffen. Es konnte auch ein Zusammenhang zwischen Lärm und Depressionen gefunden werden. Dauerhafter Lärm erhöht die Risiken für depressive Symptome wie Antriebslosigkeit, Desinteresse und Angststörungen. Auch Kinder werden durch übermäßigen chronischen Lärm negativ beeinflusst, wie eine Studie rund um Deutschlands größten Flughafen Frankfurt am Main zeigt: Kinder mit höherer Geräuschbelastung (59 dB) liegen mit ihrer Lesefähigkeit mehrere Wochen hinter den Kindern, an deren Schulen es leiser ist (39 dB). Studien zeigen außerdem, dass die Menschen dem Verkehrslärm gegenüber empfindlicher geworden sind: Es muss nicht unbedingt lauter geworden sein an Hauptverkehrsstraßen oder in der Nähe von Großflughäfen. Aber die Einstellung zum Verkehr hat sich gewandelt. Die subjektive Komponente beim Lärm ist nicht zu unterschätzen.

Der Kampf gegen Lärm

Fluglärm, dem die Einwohner von Kabelsketal ausgesetzt sind, ist bei weitem nicht das größte Lärmproblem. Zahlen einer europaweiten Berechnung aus dem Jahr 2012 zeigen: Etwa 27.000 Menschen sind in Deutschland von Fluglärm in einer Weise betroffen, die krank machen kann. Viel mehr, nämlich fast zwei Millionen, sind durch Schienenverkehrslärm belastet. Paradebeispiel für extreme Schallpegel von der Trasse ist das Mittelrheintal rund um Koblenz. Hier erreichen die Frachtwaggons Spitzenpegel von bis zu 100 dB, Nacht für Nacht. Und die Nummer Eins? Eindeutig Lärm von der Straße, erklärt René Weinandy vom Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau:

Bildrechte: MDR/Max Heeke "Die Hauptlärmquelle in Deutschland ist der Straßenverkehr. Wir sind ein dicht besiedeltes Land mit einer sehr weit entwickelten Infrastruktur, wir haben sehr viele Straßen und sehr viele Pkw in Deutschland, sodass es auch logisch ist, dass die allermeisten Menschen von Straßenverkehrslärm beeinträchtigt sind. Das ist also ein Phänomen, was sehr weit verbreitet ist in unserem Land".

Man muss nicht in Kabelsketal mit seinen multiplen Lärmquellen leben, um vom Verkehr gestört zu sein. Lärm begegnet und nervt an vielen Orten, auch abseits der Ballungsräume. Das zeigen auch repräsentative Umfragen, die das Umweltbundesamt seit Jahren regelmäßig mit über 2.000 Personen durchführt.

René Weinandy leitet die Fachabteilung 'Lärmminderung im Verkehr' am Umweltbundesamt. Bildrechte: MDR/Max Heeke Auf Platz eins steht der Straßenverkehrslärm: Drei von vier Deutschen fühlen sich durch Lärm von der Straße belästigt. Lärm von Nachbarn kommt auf Platz zwei. Immerhin mehr als die Hälfte der Befragten fühlt sich von der Musik der Nachbarn und dem, was nebenan noch so getrieben wird, gestört. Danach folgen Industrie-, Flug- und Schienenlärm. Ein anderer Datensatz stammt aus einer europäischen Richtlinie: Alle fünf Jahre müssen die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union Lärmkarten erstellen. Diese Karten zeigen für Straßen, Schienenstrecken und die Gegenden rund um Flughäfen an, wie hoch die Schallpegel sind. Sie können online bei den entsprechenden Umweltbehörden eingesehen werden. Karten für den Flughafen Leipzig/Halle hält etwa das sächsische Landesamt für Umwelt bereit. Großstädte wie Leipzig, Halle oder Dresden haben eigene Karten, auf denen die Geräuschpegel sämtlicher Lärmarten eingetragen sind.