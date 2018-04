Erinnern Sie sich noch an den Sommer im Jahr 2003? Vermutlich nicht - aber sehr wahrscheinlich haben Sie damals irgendwo im Schatten gedöst, waren im Badesee oder Eis essen - immer auf der Suche nach Abkühlung. Denn auch, wenn wir uns nicht daran erinnern: 2003 war der Sommer richtig heiß, genau genommen viel zu heiß. Klingt eigentlich ganz gut, meinen Sie? Ganz und gar nicht!



Was wir nämlich auch vergessen haben: Die Hitzewelle forderte in Europa rund 70.000 Todesopfer. Sie gilt als eine der schwersten Naturkatastrophen in den vergangenen 100 Jahren. Die anhaltende Dürre zerstörte die Hälfte der Ernte in Südfrankreich und in Deutschland ernteten die Bauern knapp 15 Prozent weniger Getreide. Solche Dürren, schreibt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, sind eine der weltweit häufigsten Ursachen für Nahrungsmittelknappheit. Bekommen wir also häufiger solche Dürreperioden, können sie zu einem ernsten Problem werden.

Auch eine Folge der Hitzewelle 2017. Niedrigwasser in der Elbe Bildrechte: dpa