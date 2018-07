Hitze über Europa Karten zeigen erschreckende Folgen der Dürre

Luftaufnahme von einem Waldbrand in der Nähe von Ljusdal: In Schweden sind große Waldbrände wegen der Sommerhitze völlig außer Kontrolle geraten. Bildrechte: dpa

Selbst die skandinavischen Länder Schweden und Norwegen werden von ungewöhnlich extremer Hitze heimgesucht. Nach Angaben der schwedischen Zivilschutzbehörde erlebt das Land derzeit die schlimmsten Waldbrände in moderner Zeit. Große Waldflächen sind bereits abgebrannt. Zeitweise wurden bis zu 80 Brände gleichzeitig gezählt.



Auch im Norden und der Mitte Deutschlands brennen seit Juni immer wieder Wald- und Feldflächen. In weiten Teilen Sachsens fielen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 lediglich zwischen 120 und 200 Millimeter Niederschläge auf den Quadratmeter. Zum Vergleich: In Dresden lag allein im Juni-Durchschnitt der vergangenen Jahre die Niederschlagsmenge bei etwa 50 Millimeter.