Mehr und mehr Lichter. In der Wohnung, auf der Straße, beim Spazierengehen am Smartphone, beleuchtete oder selbst leuchtende Werbung, angestrahlte Sehenswürdigkeiten, Flugplätze, Bahnhöfe ... Wir machen die Nacht zum Tag. Lichtverschmutzung ist eines der großen Probleme unserer Gesellschaft. Es gibt keinen dunklen Ort mehr , das Restlicht der Zivilisation ist auch an den entlegendsten Ecken der Welt zu sehen. Selbst im All ist die Lichtverschmutzung Thema.

Die Folgen sind vielen unbekannt. Klar, bläuliches Licht ist schlecht zum Einschlafen. Wer abends also noch am Telefon spielt, wird schwerer in den Schlaf finden. Das Problem nehmen viele in Kauf, denn wir leben doch eh alle in stressigen Zeiten. Aber das ist etwas, was wir sofort selbst lösen können. Handy weg vom Bett. Die Vögel können das nicht. Bei ihnen ändert Lärm und Licht alles.