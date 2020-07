Eichenprozessionsspinner Profiteure des Klimawandels

Ein Vorkommen im Freibad ist somit anders zu bewerten als im Wald. "Die Eiche selbst kommt mit dem Eichenprozessionsspinner noch länger zurecht als der Mensch", erläutert Rohde. Ein gezieltes Handeln in besiedelten Gebieten ist also drängender als in einem Waldgebiet, das vorerst für die allgemeine Bevölkerung gesperrt werden kann.

Während große, unbesiedelte Flächen, wie in Stendal und Salzwedel, mit einem Fraßgift aus der Luft besprüht werden, werden bei einzelnen Bäumen Sprühkanonen eingesetzt. Diese sprühen das Gift von unten an den Baum. Waldschutz-Experte Borchardt merkt in seinem Interview mit dem MDR an, dass das Biozid für die Natur und den Menschen unschädlich ist: "Das Mittel ist speziell für die Bekämpfung des Spinners zugelassen. Negative Auswirkungen auf andere Tiere kann ich so nicht bestätigen." Dennoch sollten Menschen die besprühten Gebiete für zwei Tage meiden.