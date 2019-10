Die Entdeckung machte die Nautilus-Crew beim letzten Tauchgang der Saison am Davidson Seamount. Rund 120 Kilometer vor der Küste Kaliforniens liegt in über 1.000 Meter Tiefe dieser erloschene Unterwasservulkan. Mit rund 40 Kilometer Länge, acht Kilometer Breite und über zwei Kilometer Höhe einer der größten, die bekannt sind. Noch wichtiger aber ist die große Artenvielfalt, die den Davidson Seamount für Forscher so interessant macht. Allein 27 verschiedene Tiefseekorallen wurden dort bereits entdeckt.