Ein Naturschauspiel, das man in dieser Gegend nur extrem selten beobachten kann. Normalerweise herrschen hier im Januar 15 Grad Celsius - Plus wohlgemerkt! Doch die Reptilien sind weder zufällig eingefroren, noch sind sie tot. Wie Parkmanager George Howard in einem geposteten Video des Naturparks erklärt, wissen die Alligatoren vielmehr instinktiv, wann das Wasser im Sumpf gefriert. Genau im richtigen Moment würden sie dann ihr Maul aus dem Wasser stecken und sich in dieser Pose einfrieren lassen. Anschließend verfallen die Alligatoren in einen Zustand der Winterruhe, in dem sie bei deutlich reduziertem Stoffwechsel Energie sparen, ohne dass ihre Körpertemperatur stärker sinkt. "Sie hängen einfach im Wasser rum", so Howard.