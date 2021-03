Prof. Nico Eisenhauer - im Ecotron in Bad Lauchstädt. Dort wird untersucht, welche Folgen es hat, wenn in Ökosystemen einzelne Arten verschwinden.

Prof. Nico Eisenhauer - im Ecotron in Bad Lauchstädt. Dort wird untersucht, welche Folgen es hat, wenn in Ökosystemen einzelne Arten verschwinden. Bildrechte: imago images / Steffen Schellhorn

Weder könne gesagt werden, wie viele Arten im Boden leben, noch sei die Kommunikation zwischen den einzelnen Arten untersucht. Besonders in Sachen Regenwurm-Forschung hat der Professor für Experimentelle Interaktionsökologie neue Maßstäbe gesetzt. Er fand heraus, dass die Anzahl der Regenwürmer nicht in Richtung Tropen zunimmt. Stattdessen gibt es die meisten Tiere in gemäßigten Zonen, also auch in Deutschland.