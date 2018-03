Mitteldeutschland war in früheren erdgeschichtlichen Kaltzeiten bereits rund 100.000 Jahre eher von kilometerdicken Eisgletschern bedeckt, als bislang angenommen. Das haben Forscher des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig mithilfe modernster Datierungstechniken herausgefunden.

Wie das Institut am Freitag in Leipzig mitteilte, konnten die Wissenschaftler belegen, dass die erste Vereisung während der sogenannten Elster- und Saale-Eiszeit im Quartär , die weite Teile Europas mit Eis bedeckte, bereits vor 450.000 Jahren stattgefunden hat. Bislang wurde angenommen, dass erst vor etwa 350.000 Jahren die heutige mitteldeutsche Region von massiven Eisgletschern überdeckt wurde. Die neuen Erkenntnisse sollen nach Angaben der Leipziger Forscher dabei helfen, die Klimaverschiebungen zwischen historischen Kalt- und Warmzeitzyklen besser zu verstehen.

400.000 Jahre alter Schaber aus dem Kieswerk Schladebach in Sachsen-Anhalt. Bildrechte: Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie

Die Max-Planck-Forscher konnten außerdem belegen, dass die ersten Menschen Mitteldeutschland bereits nach dem Rückzug der gewaltigen Gletscher der Elster- und Saale-Eiszeit vor etwa 400.000 Jahren besiedelten.



Bei ihren systematischen Untersuchungen der Ablagerungen in Flüssen wie der Weißen Elster und der Saale fanden die Experten sogar 300.000 bis 200.000 Jahre alte Steinartefakte von Neandertalern wie Faustkeile und andere Steinwerkzeuge aus dem Alt- und Mittelpaläolithikum. Sie liefern wichtige Informationen über die frühe menschliche Ausbreitung in Mitteleuropa.



Dank der neuen Datierungen wollen die Forscher nun besser erforschen, wie sich Menschen in der Region damals an die Wechsel von Kalt- und Warmzeiten anpassten.