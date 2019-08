Naturschutz bleibt außer Acht Leipziger Forscher: EU-Landwirtschaft in der Sackgasse

Die Agrar-Reformpläne der EU lassen den Umweltschutz weitgehend außer Acht. Es gilt weiterhin das Motto: Go big or go home. Forscher aus Leipzig haben nachgerechnet: 1,8 Prozent aller Empfänger erhalten 32 Prozent des Gesamtbudgets.