Die Ameisen konnten auf der Oberfläche schwimmen und dort Zuckerwasser fressen. Als die Forscher die Oberflächenspannung der Flüssigkeit reduzierten und die Ameisen zu ertrinken drohten, schleppten Artgenossinnen Sandkörner herbei und legten die Innsenseite des Behälters damit aus. So wurde das Wasser abgeleitet. Die Ameisen im Behälter ertranken nicht und das Zuckerwasser wurde nach draußen abgeleitet. Es verteilte sich auf eine breitere Fläche, wo mehr Ameisen leichten Zugang dazu hatten. Studienleiter Dr. Aiming Zhou von der Huazhong Agricultural University im chinesischen Wuhan beschreibt das Verhalten der Ameisen so:

Kognitive Fähigkeiten, vorausschauendes Handeln, Strategien? Unterschätzen wir Ameisen am Ende völlig? Das glaubt Dr. Bernhard Seifert vom Senckenberginstitut in Görlitz nicht. Was Schwarmintelligenz angeht, sind uns Ameisen tatsächlich weit überlegen, sagt er. Aber was flexibles, vorausschauendes Handeln angeht, kommen Ameisen nicht ansatzweise an den Menschen heran.