Prognose: Eisbären sterben bis 2100 aus

Eisbär Knut aus dem Berliner Tiergarten galt als der berühmteste Eisbär Deutschlands. Er war so beliebt, dass ihn Spielwarenhersteller als Kuscheltier kreierten, das bis heute in vielen Läden gekauft werden kann. Auch sonst verzücken die Bären mit dem weißen Fell, besonders ihr Nachwuchs. Dabei handelt es sich bei Eisbären um große Raubtiere ohne natürliche Feinde - eigentlich ideale Voraussetzungen für ein langes Überleben ihrer Spezies. Die Realität sieht jedoch anders aus: Eisbären sind vom Aussterben bedroht. Weil sie von der Jagd auf dem Packeis leben, schmilzt ihnen buchstäblich die Lebensgrundlage weg.

Dieses von vielen Forschern schon lange prognostizierte Aussterben könnte jedoch schon viel früher passieren als ursprünglich angenommen. Forscher der kanadischen University of Toronto schätzen, dass die Bären vielleicht schon in den 80 Jahren verschwinden könnten. "Das Überleben der meisten Eisbären-Subpopulationen in der Arktis könnte bis zum Jahr 2100 gefährdet sein", schreiben die Forscher in einem Artikel für das Fachmagazin "Nature Climate Change". Der durch die globale Erwärmung verursachte Rückgang des Meereises zwinge die Tiere an Land. Dort würde ihnen die Nahrung entzogen. Um zu überleben, müssten sie von ihrem eingelagerten Fett leben. Das funktioniere jedoch nur für eine begrenzte Zeit.