"Um das historische und aktuelle Vorkommen der Cantor-Riesenweichschildkröte zu untersuchen, haben wir Befragungen in den Gemeinden entlang des Chandragiri-Flusses in Kerala, Indien, durchgeführt", schreiben die Forscher. So habe man Standorte ermitteln können, an denen die Art vorkommt. Dorfbewohner hätten schließlich den entscheidenden Hinweis gegeben. Direkt am Fluss entdecken die Wissenschaftler ein nistendes Weibchen sowie Eier aus überfluteten Nestern. Die geschlüpften Jungtiere seien später wieder in den Chandragiri entlassen worden.