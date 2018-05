Die Gruppe, zu der auch Dirk Schmeller und Adeline Loyau vom Helmholtzzentrum für Umweltforschung in Leipzig (UFZ) gehörten, veröffentlichte ihre Ergebnisse im renommierten Fachmagazin Science.

Die Forscher entdeckten, dass die tödliche Linie des Bd-Pilzes ein Hybrid aus anderen Varianten ist. Solche Misch-Erreger könnten sich oft an neue Bedingungen anpassen und neue Infektions-Eigenschaften entwickeln. Dadurch können sich auch besonders gefährliche Varianten entwickeln. Die tödliche Version des Bd-Pilz hat bisher offenbar mehr als 500 verschiedene Amphibien-Arten infiziert.

Es gibt aber auch Anzeichen, dass sich erste Spezies bereits an den Pilz angepasst haben. In Panama gebe es einige Amphibienarten, die nicht mehr so anfällig seien, deren Bestände sich wieder erholten. Weiterer Handel berge aber das Risiko, dass sich durch Vermischung verschiedener Stämme der Pilze neue Varianten entwickeln, die diese Resistenzen wieder umgehen. Der Austausch der Tiere müsse daher beendet werden.