Für den Leipziger Wissenschaftler Christian Wirth ist das Insektensterben Fakt. Die Folgen seien in China bereits spürbar, wo Arbeiter auf Leitern Bäume mit Pinseln von Hand bestäuben. Damit es hier nicht so weit kommt, will er im sächsischen Landtag in einer Anhörung einerseits für die Aufsetzung eines Beobachtungsverfahrens werben, andererseits aber auch für Sofortmaßnahmen. Gegenmittel gegen das Insektensterben liegen laut Wirth klar auf der Hand: "Wir wissen genug aus ökologischen Forschungen der vergangenen Jahre. Wir wissen, dass Insektizide schlecht für Insekten sind. Und wir wissen, dass Insekten Wohnraum brauchen: Hecken, Waldinseln, Teiche in der Landschaft."

Chinesin bestäubt blühende Pfirsichbäume mit Pollen Bildrechte: IMAGO