Diese Fallen betreibt man, um zu schauen, wann die Flugzeit der Borkenkäfer ihren Höhepunkt hat, um dann die Überwachungsmaßnahmen vor Ort zu koordinieren. Und in den Fallen findet man also nicht nur die Borkenkäfer, sondern auch sogenannte Antagonisten, spricht Fressfeinde oder auch Parasiten.

Borkenkäfer bohren sich durch die Rinde ihrer Wirtsbäume, legen so Brutgänge für den Nachwuchs an. Bildrechte: imago images/Rainer Weisflog

Wir nehmen von Borkenkäfern die Stoffe und gehen mit Teilen davon in die Nadelwälder und umgekehrt. Mit dem Nadelbaum-Borkenkäfer gehen wir in die Laubwälder und applizieren das an einem Ort, wo wir die Antagonisten sehen wollen, damit sie ihr regulierendes Werk tun.

Borkenkäfer haben da leichtes Spiel, wo sie keine Feinde haben und die Bäume durch Hitze und Wassermangel geschwächt sind. Bildrechte: imago images/Rene Traut

So wird der Borkerkäfer einfach ausgetrickst. Denn die Arten, die Laubbäume besiedeln, kennen die Pheromone der Nadelbaumborkenkäfer nicht - und umgekehrt. Viele Feinde der Borkenkäfer können sich jedoch an den Lockstoffen mehrerer Borkenkäferarten orientieren - sowohl in Laub- als auch in Nadelwäldern. Ihnen ist es egal, welche Käferart Signale aussendet, Hauptsache Borkenkäfer.