Die Entfernung zwischen der Oort'schen Wolke und dem Inneren des Sonnensystems sowie zwei der nächstgelegenen Sterne wird in astronomischen Einheiten gemessen. Die Skala ist logarithmisch: Jede angegebene Entfernung ist zehnmal weiter entfernt als die vorhergehende Entfernung. Der rote Pfeil zeigt die Position der Raumsonde Voyager 1 an, die die Oort'sche Wolke in etwa 300 Jahren erreichen wird. Bildrechte: NASA, JPL-Caltech