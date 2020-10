Das Foto trägt den Titel: "Terry, die Schildkröte, zeigt den Stinkefinger" (Terry the Turtle flipping the bird). "Es ist erstaunlich, die Reaktion auf mein Bild zu sehen", sagt Fotograf Mark Fitzpatrick. "Und das Terry in einem für viele schwierigen Jahr hilft, ein Lachen zu verbreiten." Er hoffe, dass die Schildkröte auch dazu beitragen, eine wichtige Botschaft zum Naturschutz zu verbreiten.