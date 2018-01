Ein Riesenmond (wie in unserer Montage) sähe zwar fantastisch aus, würde aber heftig an der Erde ziehen und gigantische Gezeiten produzieren.

Ein Riesenmond (wie in unserer Montage) sähe zwar fantastisch aus, würde aber heftig an der Erde ziehen und gigantische Gezeiten produzieren. Bildrechte: Collage: Gerald Perschke / MDR

Planetengeschichte Früher war mehr Mond

Der Januar 2018 ist für den Mond ein ganz besonderer Monat. Zwei Vollmonde in Supergröße und der zweite am 31. Januar verbunden mit einer totalen Mondfinsternis, die zumindest in Alaska, Sibirien oder Australien zu sehen ist. Klingt spektakulär. Allerdings ist das, was wir heute sehen pillepalle im Vergleich zu dem, was der Mond früher für eine Show abgeliefert haben muss.

von Karsten Möbius