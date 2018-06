Fußball-Wissen Tattoos: Was sie über Fußballer verraten

Hofmeister verneint: "Das ist kein Widerspruch, da Selbstwert kein eindimensionales Konstrukt ist. Vielmehr ist wahrscheinlich, dass unser Selbstwertgefühl aus verschiedenen Facetten unserer Selbsteinschätzung besteht. So ist denkbar, dass ein Fußballer komplett eiskalt beim Elfmeterschießen ist, der gleiche Fußballer aber große Probleme hat, vor einer großen Menge zu reden oder in der Disko jemanden anzusprechen. Weil in den verschiedenen Situationen unterschiedliche Kontrollüberzeugungen zum Tragen kommen. Wenn eine Tätowierung der Erhöhung des Selbstwert dienen soll, dann handelt es sich meist um Körperselbstbild und Attraktivität, also andere Aspekte als die Selbstsicherheit, einen Ball über zwanzig Meter auf den Fuß eines Mitspielers zu spielen."