Amsel, Kohlmeise, Blaumeise, Elster, Grünfink, Buchfink und Hausrotschwanz: Eigentlich sind das die Gartenvögel, die am häufigsten vorkommen. Aber bei den bisherigen Zählungsergebnissen wurden sie so selten gesichtet wie bei keiner anderen Zählung zuvor. Auch der Vogel des Jahres 2018, der Star, glänzte am Zählwochenende quasi mit Abwesenheit – er wurde so selten gesehen wie bei seinem schlechtesten Zählwert 2010, obwohl sich der Bestand zwischenzeitlich erholt hatte. Nur Haussperling, Feldsperling, Ringeltaube und Rabenkrähe wurden dem NABU zufolge in üblichen Mengen gesichtet. Auffällig aus Sicht des NABU-Chefs sind besonders die niedrigen Zahlen bei den Insekten fressenden Vögeln: Das anhaltende Insektensterben muss gestoppt werden, fordert Miller. Dazu könne jeder Gartenbesitzer beitragen, indem Gärten als Mini-Naturschutzgebiete gestaltet werden.