In der im Jahr 2.000 beschlossenen Richtlinie für das europäische Wassermanagement heißt es: "Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss." Die Richtlinie zielte darauf, die Süßwasserressourcen des Kontinents nachhaltig zu bewirtschaften und zu schützen. Die jüngste Erhebung der Europäischen Umweltagentur, kurz EEA, zur Gewässerqualität in der EU, zeigt, wie es 2018 um das Süßwassermanagement Europas steht. Sie kommt dabei zu dem Schluss, dass sich Deutschland - salopp gesagt - nicht mit Ruhm bekleckert. Allerdings schlagen sich EU-weit alle Länder mit ähnlichen Problemen herum - die einen besser, die anderen schlechter. In Deutschland wurden demnach nur 8,4 Prozent der Oberflächengewässer bei ökologischen Kriterien mit gut oder sehr gut bewertet, aus chemischer Hinsicht dagegen alle schlecht. Das ist im Rest der EU anders, immerhin ist in rund 40,6 Prozent der Gewässern der Zustand laut EEA gut. Plankton, Algen und kleine Tiere sind Indikatoren zur Bewertung für den ökologischen Zustand eines Gewässers.