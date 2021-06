Wasserqualität Warum schwappt am Seeufer Schaum?

Eigentlich ein perfekter Moment: Ein blauer See, ein angenehmer Wind kräuselt das Wasser, der Strand noch menschenleer, allein die Vögel zwitschern. Und dann, auf dem Weg ins Wasser, der Blick dahin, wo See und Ufer aufeinandertreffen: Brackiger Schaum, farblich irgendwo zwischen braun und gelb und weiß, immer schön am Wasserrand entlang. Will ich da wirklich rein? Ist das giftig? Ist der See zum Schwimmen ok?