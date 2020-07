Insektenforschung Glühwürmchen haben Schnecken zum Fressen gern

Wenn wir im Sommer Glühwürmchen sehen, dann sehen wir eigentlich ihr Abschiedsglühen. Drei Jahre lange leben sie als Larven am Boden, verspeisen Schnecken und verkriechen sich tagsüber im warmen, feuchten Laub. Dann glühen sie ein paar Nächte lang in der Hoffnung auf eine Paarung, bevor sie sterben. Aber was machen eigentlich die heißen, trockenen Sommer mit den Glühwürmchen-Populationen?