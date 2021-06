In diesem Sommer spielt sich die große Sommer-Sonnenfinsternis über der nördlichen Hemisphäre ab. Dabei wird der Mond die Sonne so verdunkeln, dass nur noch ein leuchtender Ring zu sehen ist. Und auch in Deutschland kann man die Verfinsterung der Sonne beobachten – partiell und je weiter im Norden, desto größer ist die Verdunklung. Während der Mond in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern rund ein Fünftel der Sonne bedeckt, werden es in Mitteldeutschland zwischen zehn und rund 15 Prozent sein. Im Süden wird es weniger sein.