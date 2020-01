Der Sonnentempel ist der Ort an dem nach ägyptischer Vorstellung die Welt erschaffen wurde. Ursprünglich ist Nichts, eine Form von Ursuppe. Aus einer Implosion entsteht der erste Sonnenaufgang auf einem Urhügel. Dann geht die Teilung los, sie haben dann Luft und Feuchtigkeit, Himmel, Erde und so weiter. Also alles gehört zur Schöpfergottheit.

Dr. Dietrich Raue