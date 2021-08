Rot = heiß: 50 Grad Celsius in den Ländern am östlichen Mittelmeer. Die Satelliten-Messung stammt vom 2. August.

Rot = heiß: 50 Grad Celsius in den Ländern am östlichen Mittelmeer. Die Satelliten-Messung stammt vom 2. August. Bildrechte: ESA

In Griechenland und der Türkei lodern seit Tagen schwere Waldbrände. Die Region erlebt eine ungewöhnliche Hitzewelle. Neue Satellitenaufnahmen zeigen jetzt, wie hoch die Temperaturen wirklich sind. Auf der aktuellen Aufnahme eines Copernicus-Sentinel-3-Satelliten ist gut zu erkennen, dass in großen Teilen der Türkei Oberflächentemperaturen von bis zu fünfzig Grad Celsius herrschen. In Zypern ist die Lage besonders extrem. Der gesamte Norden ist mit Ausnahme der Strände fünfzig Grad heiß.