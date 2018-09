Die gute Nachricht gleich zu Beginn: Das Jahr ist zwar bisher extrem pilzarm - aber das muss nicht so bleiben. Im Gegenteil. Es braucht nur Regen - dann kann es sogar einen richtig guten Pilzherbst geben.

Das liegt laut Pilzforscher Buscot paradoxerweise auch an der monatelangen trockenen Hitze. Die Bäume sind bereits näher an der Winterruhe und bringen Nährstoffe aus den Blättern zurück in den Boden. Der Boden ist durchgewärmt. Und die Pilze haben durch die lange Trockenheit den nötigen Stress – um zu wachsen und ihre Fruchtkörper zu bilden. Denn nur die finden wir im Wald.