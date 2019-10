Hubble-Foto Das Universum schaut zurück

Bildrechte: NASA, ESA, J. Dalcanton, B.F. Williams, and M. Durbin (University of Washington)

Wenn das Weltraumteleskop gerade mal keine wissenschaftlichen Untersuchungen macht, dann darf es besondere "Schnappschüsse" vom Weltall aufnehmen, an Stellen, wo Galaxien "interagieren" - was oft nichts anderes heißt als zusammenprallen. Eine dieser Gegenden ist das System AM 2026-424 aus dem Arp-Madore-Katalog "Katalog der südlichen besonderen Galaxien und Assoziationen". Das ist im Kugelsternhaufen NGC 6752 im Sternbild Pfau.

Aber was schaut uns hier aus den Tiefen des Weltalls an? Und was wollen uns diese Augen sagen? Natürlich ist es keine zufällige Konstellation, sondern eine Titanenkollision. Jedes "Auge" ist der helle Kern einer Galaxie, von denen eines in das andere eingeschlagen ist. Und der Umriss des Gesichts ist ein Ring junger blauer Sterne, so die NASA/ESA-Wissenschaftler, die das Bild veröffentlicht haben.