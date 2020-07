Italienische Forscher warnen im Wissenschaftsmagazin Nature vor steigender Abholzung in Europa. Dafür wertete das Team hochauflösende Satellitenbilder der Jahre 2004 bis 2018 aus, um Veränderungen in Walderntegebieten zu untersuchen. Diese Daten glich das Team anschließend mit den jeweiligen Umweltbedingungen ab und versuchte so, Schäden durch Feuer oder Sturm auszuschließen.

Das Ergebnis: Bis 2015 blieb die Größe abgeholzter Flächen konstant, bevor sie in den Jahren zwischen 2016 und 2018 fast um die Hälfte (49 Prozent) zugenommen habe. Auch die geerntete Biomasse stieg um 69 Prozent. In der Folge könnte dies Auswirkungen auf den Klimaschutz haben. Betroffen seien insbesondere Skandinavien, das Baltikum und die Iberische Halbinsel. Ausnahmen sind Deutschland, Belgien, die Niederlande und Dänemark.

In der aktuellen Studie zur Abholzung in Europa zeichnet sich laut den Autoren um Guido Ceccherini nun jedoch ein anderes Bild. Der Wald schwindet – insbesondere in den wohlhabenderen, skandinavischen Ländern. Zurückzuführen sei dies auf internationalen Handel und die Bioenergie. Besonders Regionen, die durch Forstwirtschaft geprägt sind, also beispielsweise auf Bioenergie setzen, sind betroffen.