Insekten - für Frauen Fleisch-Ersatz

Aber von Fleisch auf Insekten umsteigen, ist bei uns immer noch Kopfsache: In westlichen Industrienationen wird dieses Ernährungs-Szenario mehr mit wohligem Schaudern, denn mit Ernsthaftigkeit betrachtet. Dabei waren Käfer, Larven, Heuschrecken und Maden die ursprünglichen Proteinquellen der Menschheit.

Gegart, frittiert, karamelisiert: Insekten als Nahrung. Bildrechte: imago/Panthermedia Bis heute gehören sie in über 130 Ländern zur Ernährung, heißt es im Insektenatlas. In mangelernährten Gesellschaften stellt die Insektenzucht demnach besonders für Frauen nicht nur eine Nahrungs-, sondern auch eine Geldquelle dar, nämlich durch den Verkauf der Insekten. In traditionell männlich geprägten Kulturen bekommen dem Atlas zufolge noch heute zuerst die Männer das teure Fleisch, selbst dann wenn Frauen einen höheren Eisen- und Proteinbedarf haben wie in der Schwangerschaft oder Stillzeit. Diesen Ansatz kennt der eine oder andere vielleicht noch aus der eigenen Familie, der Vati kriegt das dickste Schnitzel.

Insektenvielfalt schwindet durch Fleischhunger

Pro Kopf verzehren wir in Deutschlnd 60 Kilogramm Fleisch im Jahr. Bildrechte: IMAGO Wobei der Fleischhunger der Welt auch einer der Sargnägel für die Insektenvielfalt ist, wenn beispielsweise in Südamerika in gigantischen Monokulturen Soja als Futterpflanze für Rinder angebaut wird. Egal, wo - Monokultur geht Hand in Hand mit dem Verlust des ökologischen Gleichgewichts und der Artenvielfalt. Und für alle, die sich gruseln beim Gedanken an Knusperheuschrecke in Sojasauce - das Geschäft mit dem Insekten-Protein lohnt sich frühestens in zehn Jahren, sagt eine Studie des britischen Finanzunternehmens Barcly. Der andere Sargnagel sind chemische Pflanzenschutzmittel, die den Wuchs von Beikräutern verhindern und Schädlinge beseitigen. Weltweit werden 600 Wirkstoffe eingesetzt,

Auf jedes Schadinsekt zehn bis 15 Fressfeinde