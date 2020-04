Wie schlimm ist das Insektensterben wirklich?

Ist Ihnen das auch schon einmal aufgefallen – die Windschutzscheibe am Auto war früher deutlich dreckiger. Heute kleben viel weniger Insekten daran. Denn die Bienen, Grashüpfer oder Mücken verschwinden. Einige Studien berichten von drastischen Rückgängen: 75 Prozent in 30 Jahren. Ganz so drastisch ist es offenbar nicht, doch eine Entwarnung in Sachen Artensterben können die Forscher vom iDiv – dem Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung Halle-Jena-Leipzig – mit ihrer aktuellen Studie auch nicht geben.

Insekten an Land werden weniger

Die Zahl der landlebenden Insekten ist weltweit zurückgegangen. Bildrechte: MDR/ iDiv/ Gabriele Rada Ein Viertel weniger Insekten innerhalb von 30 Jahren also. Im weltweiten Durchschnitt seien die an Land lebenden Insekten wie etwa Schmetterlinge, Heuschrecken oder Ameisen um rund ein Prozent pro Jahr zurückgegangen. Die Forschenden sprechen deshalb auch von einem leisen Verschwinden. Denn ein Prozent pro Jahr, klingt erst einmal nicht nach so viel, erläutert Insektenforscher van Klink: "Das fällt eigentlich nicht auf, bis man nach zehn Jahren oder sogar 30 Jahren zurückgeht an den gleichen Platz. Dann sieht man: es gibt jetzt viel weniger oder gar keine Insekten mehr."

In Deutschland Rückgang deutlich stärker

Besonders oft könnte einem das in Deutschland passieren. Denn hier ist der Rückgang deutlich stärker als anderswo auf der Welt, zeigt die Studie. "In Deutschland sieht's tatsächlich ziemlich schlimm aus. Fast alle Datensätze, die wir zur Verfügung hatten, zeigen Abnahmen", sagt van Klink. Allerdings nicht alle. "Da gab's einige, die stabil geblieben sind, aber die meisten haben Abnahmen gezeigt und das stimmt überein insgesamt mit einer Abnahme von zwei Prozent pro Jahr."

Entwicklung der Insektenbestände: Die Zahl der Landinsekten nimmt ab, die der Süßwasser-Insekten nimmt zu. Bildrechte: MDR/ iDi/ Grafik Roel van Klink Die negativen Trends hätten sich in den letzten Jahren verstärkt, so die Forschenden. Die größten Rückgänge seien seit 2005 beobachtet worden. Doch es gibt Unterschiede: Vom Insektensterben sind insbesondere die Tiere betroffen, die ihren Lebensraum an Land haben, erläutert van Klink. Aber auch die im Flug gefangenen Insekten seien zurückgegangen. Lediglich bei den Arten, die in Bäumen leben, habe sich nichts verändert.

Süßwasser-Insekten werden mehr