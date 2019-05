Der Insektensommer des NABU ist noch ziemlich neu. 2018 startete die Aktion zum ersten Mal und fand schnell begeisterte Freunde. Freiwillige, darunter auch Prominente, wie Ruth Moschner, Ralph Caspers oder der bekannte Kriminalbiologe Mark Beneke, zählen auch in diesem Jahr im Juni und August, was ihnen vor die Lupe kommt. Ohne diese "Citizen Scientists", diese Laienwissenschaftler, wäre eine so umfassende Bestandserhebung in allen Winkeln unseres Landes gar nicht machbar. Das wissen die Forscher und schätzen deshalb die Unterstützung. Auf wissenschaftliche Projekte, an denen außschließlich Experten beteiligt sind, können sie trotzdem nicht verzichten. Der Teufel liegt bei der Bestimmung der einzelnen Arten manchmal derart im Detail, dass man schon sehr genau hinschauen muss, weiß Prof. Gerlind Lehmann: