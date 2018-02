Florale Schneckenpost bekommen? Forscherin Heike Reise freut sich über ein Foto des blinden Passagiers. Bildrechte: colourbox

Doch was tun? Beim Gärtner sind Nacktschnecken nicht besonders beliebt. Denn Gärtner und Schnecke stehen in Nahrungskonkurrenz. Also auf Blumengeschenke verzichten? Soweit muss es auch nicht gehen, sagt die Schneckenforscherin. Sie wollten aber darauf aufmerksam machen, dass es offensichtlich wenig Kontrollen auf europäischer Seite gebe, was den Transport von solchen Dingen betreffe. Das sei in Australien und Nordamerika anders. Dort gebe es sehr strikte Kontrollen um zu vermeiden, dass neue Schadarten eingeschleppt würden.



"Das ist in Europa viel weniger der Fall", sagt die Görlitzer Schneckenforscherin Reise. Es fehlt also an Kontrollen und die fordern die Forscher nun ein. Und sie rufen dazu auf, Nacktschnecken oder andere Tiere im Blumenstrauß zu melden. Schneckenforscherin Heike Reise jedenfalls würde sich über ein Foto eines solchen Exemplars mehr freuen als über Blumen.