Fünf Jahre Bilder vom Jupiter: Juno-Raumsonde feiert Jubiläum

Seit fünf Jahren erhalten wir gestochen scharfe Bilder vom Jupiter. Diese verdanken wir der Juno-Raumsonde (Jupiter Polar Orbiter) der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA. Sie erreichte am 4. Juli 2016 den Orbit des Gasriesen.

Durch Junos Aufnahmen und Daten haben Forscher neue Kenntnisse über den Riesenplaneten erlangt. Immerhin ist Jupiter der größte Planet in unserem Sonnensystem. Seine Gravitationskräfte sind so stark, dass er den inneren Planeten als Schutzschild dient. Große Gesteinsbrocken von außen werden von ihm nämlich angezogen.

Zeitgleich zerren die Gravitationskräfte von Jupiter aber auch an der Erdachse. Die Erdneigung liegt zwar relativ stabil bei circa 23,44 Grad, jedoch zerren die Sonne und Gasriesen wie Jupiter wie bei einem Tauziehen an unserer Erdachse. Nur unser großer Mond hält unsere Neigung im Gleichgewicht. Ohne ihn würde die Erdneigung über Jahrtausende immer wieder hin und her springen. Die Folgen wären starke Eiszeiten und Hitzewellen.