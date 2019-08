Was der Mensch in 700 Jahren in Neuseeland vernichtet hat, würde etwa 50 Millionen Jahre brauchen, um wieder zu entstehen. Das berichten Forscher in einer neuen Studie, die jetzt im internationalen Fachblatt "Current Biology" erschienen ist. Demnach gelten 30 Prozent der noch in Neuseeland lebenden Arten vom Aussterben bedroht. Was aber ist der Grund für diesen enormen Eingriff in die Natur? "Als die Menschen auf Neuseeland ankamen, haben sie begonnen, die Wildnis in landwirtschaftlich genutzte Flächen umzuwandeln. Das hat den natürlichen Lebensraum der lokalen Spezies zerstört", erklärt Mitautor Luis Valente vom Naturkundemuseum Berlin. Neuseeländische Tiere seien sehr viel gejagt und auch "überjagt" worden. Zudem hätten die Menschen invasive Arten wie Ratten und Katzen auf die Insel mitgebracht. "Die einheimischen Vögel lebten vorher in Isolation und hatten nur sehr wenige natürliche Feinde. Sie sind evolutionär nicht darauf vorbereitet, sich gegen die invasiven Feinde zu verteidigen."